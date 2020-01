Juve, Leonetti: “Deciso il futuro di Ronaldo per giugno. A gennaio due possibili colpi in uscita”

Il giornalista e scrittore Franco Leonetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 90min.com soffermandosi sulla ​Juventus. Ecco le sue parole: Che Juventus ti aspetti di vedere contro la Roma? “​La Juve vista con il Cagliari ha denotato una crescita tattica importante, con un reparto come quello della mediana, pronto a fare filtro, a dare coperture ed essere propositivo: cosa rilevante per il futuro imminente. La Sfida con La Roma si presenta impegnativa, sia per la forza dei… continua a leggere sul sito di riferimento