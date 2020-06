Juve-Milan, sarà lo Stadium delle sorprese: il piano bianconero per riempire il vuoto sugli spalti

Torna, finalmente, il calcio in Italia! Dopo 95 giorni il pallone tornerà a rotolare ufficialmente. Questa sera Juventus-Milan all’Allianz Stadium di Torino: si riparte dall’1-1 dell’andata. Primo match post-Covid: in caso di parità niente supplementari, si va direttamente ai rigori. Sono passati 96 giorni da Juve-Inter e la cornice sarà la stessa: niente spettatori, spalti vuoti, soltanto 300 persone ammesse all’interno dello stadio, in base al protocollo stringente della Federcalcio…. continua a leggere sul sito di riferimento