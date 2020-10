Juve-Napoli, De Laurentiis scrive una lettera di otto pagine a Spadafora: il contenuto

Aurelio De Laurentiis ha scritto una lettera di ben otto pagine per il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il presidente del Napoli ha esposto il suo punto di vista su Juventus-Napoli, il match non giocato domenica 4 ottobre.

Juve-Napoli, la lettera di De Laurentiis a Spadafora

Situazione piuttosto complessa quella che vede per protagonisti la Juventus e il Napoli. I bianconeri sostengono di aver rispettato il protocollo e di essersi presentati all’Allianz Stadium, come da calendario, alle 20.45 per sfidare gli azzurri, quest’ultimi invece non sono mai partiti per Torino vista la nota dell’ASL che invitava la società partenopea a non partire. In seguito a tali posizioni opposte è stato doveroso, quest’oggi, l’incontro tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Ed è proprio a Spadafora che Aurelio De Laurentiis ha scritto una lettera di ben otto pagine in cui ripercorre tutti i passaggi e i controlli sanitari che la squadra ha fatto negli ultimi dieci giorni circa. A confermare l’esistenza di tale memoriale, inviato dal patron, è stato il Ministro stesso alla fine dell’evento.

