Juve-Napoli è anche la partita di Milik. Paratici ha due nuovi assi da giocare, uno è Szczesny

Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Tanti incroci in vista della gara. Non solo Maurizio Sarri, uno dei grandi ex della sfida, ma anche Arek Milik, uno che ex potrebbe diventarlo a breve. Milik contro il suo futuro? Questo potrebbe essere uno dei titoli per la partita di domani. Il polacco arrivò a Napoli nel 2016 per prendere il posto di Gonzalo Higuain, andato proprio alla Juve. Quattro anni dopo la trama si può ripetere. Olympique Lyon v Juventus – UEFA Champions League… continua a leggere sul sito di riferimento