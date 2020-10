Juve-Napoli è già un evento planetario: ecco l’elenco dei paesi sintonizzati sul match

Non sappiamo ancora se la partita si giocherà (beninteso, si dovrebbe scendere in campo normalmente) ma Juve Napoli si può senz’altro definire come la sfida del calcio italiano che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni. Non è un caso che domenica sera, l’intero mondo mediatico punterà i riflettori sull’Allianz Stadium di Torino. Tutti e cinque i continenti saranno sintonizzati su questo evento.

In Europa sono previsti collegamenti da Inghilterra, Spagna, Germania, Romania, Olanda, Portogallo e Danimarca. In Sud America sono cinque i paesi sintonizzati sul match, vale a dire: Venezuela, Cile Brasile, Colombia e Argentina. Un match di portata planetaeria. Peccato che manchi il vero protagonista del gioco che no, non è il pallone. Ma sono i tifosi…

Gli stessi tifosi che chiedono un rinvio della gara, chi per ragioni di sportività, chi invece per scopi puramente utilitaristici.

