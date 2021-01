È in programma Juventus-Napoli una delle sfide più attraenti, una degna finale di Supercoppa. Sulle panchine di Juventus e Napoli siedono rispettivamente Pirlo e Gattuso, due grandi ex calciatori italiani. Giungono a questo big match con due stati d’animo diversi. La scelta di virare su Pirlo fu profondamente elogiata, ma poi l’allenatore è stato subito messo in discussione. Il copione si è ripetuto anche all’ombra del Vesuvio. Mister Gattuso fu criticato aspramente per la cocente sconfitta con lo Spezia. Dopo aver annientato i Viola nell’ultimo turno però, i pareri su di lui sono mutati.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Juventus-Napoli, regna una similitudine: identiche le condizioni dei mister

Piovono critiche in casa Juve e Napoli, ma è necessario non lasciarsi influenzare ed entrambi i tecnici sono a conoscenza di ciò. A Ringhio giova sicuramente la stima nutrita da De Laurentiis nei suoi confronti; Pirlo, invece, resta costantemente sotto la lente di ingrandimento bianconera. Sul nuovo mister aleggia ancora lo spettro di Allegri. Juventus-Napoli sarà un’occasione giusta per dimostrare quanto fatto di buono in questo avvio di stagione. Entrambi i tecnici, però, restano sullo stesso piano.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Juve-Napoli nel segno della “gogna” all’allenatore. Anche se quel 6-0 ha riabilitato Ringhio… appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento