Juve-Napoli, Spadafora: “Protocollo giusto, ma deve essere applicato”.

Il Ministro sul caso Asl: “Può intervenire in casi conclamati, non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni particolari. Campionato a rischio? No”

L’articolo Juve-Napoli, Spadafora: “Protocollo giusto, ma deve essere applicato”. proviene da Notiziedi.

