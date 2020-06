Juve, non solo Arthur: visite per un talento del City, chiuso un altro scambio

La Juventus continua a tessere la sua tela sul calciomercato. Bianconeri scatenati in queste ultime ore. Dopo aver trovato l’accordo con il Barcellona per lo scambio Arthur-Pjanic, Paratici ha trovato l’intesa anche per un altro scambio, con il Manchester City. Secondo Sky Sport, la Juventus accoglie Felix Correia, classe 2001 del Manchester City che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’AZ Alkmaar U21 (seconda serie olandese). Il talento portoghese è già a Torino per svolgere le… continua a leggere sul sito di riferimento