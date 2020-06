Juve, nuove operazioni di mercato con i giovani: scambio con il City. Via anche Mavididi: quante plusvalenze!

Juve scatenata in queste ore. I bianconeri, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Arthur Melo dal Barcellona e la contestuale cessione di Miralem Pjanic in blaugrana, hanno ceduto anche Simone Muratore all’Atalanta. Il centrocampista classe ’98 genera una plusvalenza di quasi 7 milioni e rientra nei discorsi tra Juve e Atalanta, dopo la cessione di Kulusevski alla Dea: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a… continua a leggere sul sito di riferimento