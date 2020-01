Juve, occhi in Portogallo per un terzino: Paratici ha offerto 25 milioni

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventuse della Serie A! La Juventus, in questa stagione finora in linea con gli obiettivi, sta vivendo una continua emergenza infortuni. E tutti quelli più gravi, casualmente, hanno sempre riguardato il reparto difensivo. Al netto dell’assenza di Merih Demiral, appena operato per la ricostruzione del legamento crociato così come Giorgio Chiellini, che però è già sulla via del ritorno,… continua a leggere sul sito di riferimento