Juve, occhio a Szczesny possibile plusvalenza: l’eventuale sostituto è già stato scelto

​Porte girevoli in casa ​Juventus? No, almeno per il momento. La Vecchia Signora infatti ha già blindato il suo affidabile numero uno, rinnovando il contratto di Wojciech Szczesny fino al prossimo 2024. Tek è arrivato in bianconero per 15 milioni di euro nel 2017 e ora ha firmato un contratto da 7 milioni netti a stagione fino al 2024. Resterà alla Juve anche l’anno prossimo? Sì, a meno che… L’unico cambio di programma scrive Tuttosport, potrebbe esserci a fronte di una offerta di un certo… continua a leggere sul sito di riferimento