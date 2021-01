Manca poco all’inizio di Juventus–Napoli, partita secca valida per la Supercoppa Italiana 2021. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle 21.00. Partita molto tesa e tra l’altro prima sfida tra queste due squadre dopo la finale di Coppa Italia dello scorso giugno, vinta dagli azzurri ai calci di rigore. In questa stagione 2020/21 si è giocata solo in tribunale Juve–Napoli, colpa del caos creatosi dopo la sconfitta a tavolino lo scorso ottobre e la successiva vittoria del ricorso che ha portato al rinvio a data da destinarsi. Ai microfoni di Rai 1, emittente che trasmetterà la Supercoppa Italiana, è intervenuto Fabio Paratici, CEO della Juventus, che ha anticipato i temi della partita.

LE PAROLE DI FABIO PARATICI

Di seguito le parole di Fabio Paratici, CEO della Juventus.

Contenti per il recupero di Cuadrado, è importante per la squadra e siamo felici del fatto che sarà della partita. Cosa vogliamo da CR7? Quello che ci da sempre. Carisma, personalità, oltre i gol è un giocatore molto importante per la squadra, dentro e fuori dal campo. Abbiamo fatto una brutta partita con l’Inter, dobbiamo svoltare subito e pensare a vincere stasera. Attese? Nessuna in particolare, abbiamo fiducia in Pirlo. Abbiamo fatto grandi e brutte partite, ma è normale quando si gioca ogni 3 giorni. E’ una finale, la giocheremo al massimo e cercheremo di vincerla.

The post Juve, Paratici: “Non ci aspettiamo nulla di particolare, fiducia a Pirlo. CR7 fondamentale” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento