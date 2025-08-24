juve-parma:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla

domenica, 24 Agosto , 25

(Adnkronos) – Torna la Serie A con la prima giornata della stagione 2025-26. Dopo le partite del sabato, oggi domenica 24 agosto è il giorno dell’esordio in campionato della Juventus. I bianconeri affrontano allo Stadium il Parma del nuovo tecnico Carlos Cuesta, su cui c’è grande curiosità. Per Igor Tudor, subito un test importante per chiarire lo stato di forma e le ambizioni dei suoi per questa stagione. Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.
 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Parma, in campo stasera alle 20:45:  

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor 

Parma (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta 

La partita di campionato tra Parma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

