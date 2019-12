Juve, piano Haaland: sorpasso bianconero, può arrivare già a gennaio

​Erling Haaland, centravanti del Salisburgo, potrebbe proseguire la sua carriera in Italia. Il centravanti norvegese, 28 gol in 22 partite, 8 reti in 6 gare di Champions, è l’uomo mercato e secondo Tuttosport, la ​Juve avrebbe messo la freccia. Il giovane calciatore, gestito da Mino Raiola, può arrivare in A, può arrivare alla Juventus. Il club bianconero ci era arrivato prima di tutti quando il calciatore militava nel Molde, poi l’affare saltò perché il giocatore preferì andare in Austria per… continua a leggere sul sito di riferimento