Juve, problemi in attacco per Sarri: un big rischia di saltare la Roma per infortunio

​La ​Juventus prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro la Roma. I bianconeri potrebbero essere costretti a rinunciare a un titolare: ​Gonzalo Higuain non si è allenato in gruppo ed è a rischio per la gara di domenica sera. È solo un leggero stop, non si tratta di un infortunio serio. Higuain è affaticato e sarà gestito nei prossimi allenamenti, non preoccupa Sarri ma le sue condizioni sono da verificare in vista della gara contro domenica. Al momento, stando a… continua a leggere sul sito di riferimento