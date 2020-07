Juve, pronto il maxi-rinnovo per Dybala. C’è una richiesta precisa: i dettagli

La Juventus vuole rinnovare il contratto di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sembra essersi scrollata di dosso l’ombra di Cristiano Ronaldo ed è tornato a regalare magie. Il numero 10 bianconero, salito a quota 10 gol in campionato, ora vede anche il rinnovo con la Juventus. E pensare che la Juve lo aveva messo sul mercato e stava per cederlo, prima al Manchester United in uno scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham per 70 milioni di euro. Il giocatore però ha puntato i piedi e, per… continua a leggere sul sito di riferimento