Juve, proseguono i contatti per Haaland ma ci sono due ostacoli: le ultime

​La ​Juventus continua a seguire, come un vero segugio, la pista che porta a Erling Braut Haaland, centravanti norvegese classe 2000 di proprietà del Salisburgo, pronto a salutare l’Austria nelle prossime settimane. Il giocatore è uno degli obiettivi della Juventus già a gennaio. I bianconeri vogliono approfittare della ‘clausola Raiola’ che permette al giocatore di andare via per ‘soli’ 30 milioni di euro. Se l’affare non dovesse andare in porto a gennaio, i vari club interessati dovranno… continua a leggere sul sito di riferimento