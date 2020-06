Juve-PSG, maxi operazione in ballo: Verratti, Pjanic e Allegri pronti a scatenare il mercato

Maxi-affare tra Juventus e PSG? Il club bianconero non perde di vista Marco Verratti e sogna di riportare in Italia la ‘Gioconda’. Il centrocampista, sfumato tanti anni fa, rimane uno dei pallini del ds Fabio Paratici. Secondo Tuttosport, sono in fase di studio diverse operazioni di calciomercato e una di queste riguarda il possibile scambio di centrocampisti con il PSG: Marco Verratti alla Juventus e Miralem Pjanic a Parigi. AC Milan v Juventus FC – Serie A Per far quadrare il cerchio serve… continua a leggere sul sito di riferimento