Juve, Rabiot: “Nessun problema con Sarri. Ho deciso il mio futuro”

Adrien Rabiot sta crescendo. Il centrocampista della ​Juventus ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari e ha detto la sua sul suo futuro e anche sulla sua stagione. Il francese ha giocato da mezz’ala destra e non ha sfigurato contro i sardi. Ecco le sue parole in zona mista. Può essere il tuo anno? “È vero che il 2019 non è stato facile per me. Sono arrivato alla Juve, ho dovuto lavorare molto e ho dovuto conoscere il campionato e il nuovo allenatore. Penso che il 2020… continua a leggere sul sito di riferimento