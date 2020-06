Juve, Ramsey può recuperare con il Napoli. Sarri però ha un grande dubbio: le ultime

Maurizio Sarri sta preparando l’attesa finale di Coppa Italia contro il ‘suo’ Napoli. Ancora una volta bianconeri e partenopei a contendersi un trofeo: è accaduto tante volte negli ultimi 8 anni, con gli azzurri vera e propria anti-Juve, per punti, in campionato. Sarri lavora in vista della gara di domani. Il tecnico bianconero potrebbe recuperare un elemento assai prezioso come Aaron Ramsey. Il gallese, che non era stato nemmeno convocato per la partita contro il Milan venerdì scorso, ieri è… continua a leggere sul sito di riferimento