Juve, rebus Mandragora. Oltre a Rolando, in dubbio un gruppetto di centrocampisti

Che ne sarà di Rolando Mandragora? Il centrocampista classe ’97 ha lasciato la ​Juventus nel 2018, accettando la proposta dell’Udinese, che ha investito 20 milioni di euro per l’ex Genoa, divenuto il ​giocatore italiano con più presenze negli ultimi tre campionati alla pari di Chiesa e dopo Acerbi. Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla del futuro del centrocampista che la Juve dovrebbe riscattare dall’Udinese per 26 milioni di euro, grazie alla recompra inserita due anni fa, al… continua a leggere sul sito di riferimento