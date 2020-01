Juve, rinnovo per un pilastro: accordo raggiunto, manca l’annuncio. Spuntano le cifre

​La ​Juventus pensa al mercato di gennaio ma progetta il futuro partendo dai suoi punti saldi. Il primo è il portiere. Wojciech Szczesny ha mostrato ampie garanzie nel corso della sua avventura in bianconero e la società ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Secondo ilbianconero.com, Wojciech Szczesny ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. Il portiere polacco avrebbe già raggiunto ogni intesa per il prolungamento dell’accordo con il club bianconero e in questi giorni… continua a leggere sul sito di riferimento