Juve, Sarri contro la Lega: “Valutiamo se schierare l’Under 23 con la Roma”

Battuta d’arresto per una Juve con la testa già alla Champions e al Lione che, in casa del Cagliari, perde 2-0. Questo il commento di Maurizio Sarri dopo la gara della Sardegna Arena ai microfoni di DAZN Cagliari Calcio v Juventus – Serie A “Troppi gol subiti? Ci può preoccupare, ma non la partita di stasera dopo un campionato vinto 68 ore fa. A livello di motivazioni e determinazione è una gara atipica e va presa per quello che è. Detto questo è evidente che dobbiamo diventare più solidi…. continua a leggere sul sito di riferimento