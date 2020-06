Juve, Sarri: “I giornalisti parlano, noi facciamo i fatti. Una molla ci ha ridato condizione”

La Juve torna alla vittoria dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e trova la quarta vittoria consecutiva in campionato, battendo il Bologna e portandosi momentaneamente a +4 e a +9 da Lazio e Inter. Ecco le dichiarazioni a Sky Sport del tecnico bianconero Maurizio Sarri, al termine della gara del Dall’Ara vinta per 0-2 dalla Juve. Quali miglioramenti ci sono stati oggi? “Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto 70 minuti di buona intensità, buon ritmo e buone… continua a leggere sul sito di riferimento