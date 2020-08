Juve, Sarri: “La strizza può far bene. Abbiamo staccato la spina? Ho un po’ paura”

Settima sconfitta in campionato per la Juventus, seconda consecutiva, ko anche all’ultima giornata contro la Roma. Al termine della sfida contro i giallorossi in cui i bianconeri hanno poi festeggiato la vittoria del 9° Scudetto consecutivo con la consegna del trofeo, Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando così la partita. Ha visto il Lione contro il PSG? “Mi ha sorpreso il fatto che fisicamente sembrava stessero bene, non sembrava una squadra… continua a leggere sul sito di riferimento