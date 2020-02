Juve, Sarri: “Non vedo più miglioramenti, la crescita si è bloccata. Ma non sono preoccupato”

​Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Pareggio ottenuto in extremis dalla ​Juventus, 1-1 dopo un finale concitato: il gol di Cristiano Ronaldo ha vanificato il vantaggio rossonero di Rebic, dando una potenziale spinta ai bianconeri in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri nel post-partita, dichiarazioni riportate da TMW: “In questo momento non… continua a leggere sul sito di riferimento