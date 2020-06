Juve, Sarri: “Oggi molto bene, ci siamo ripresi dalla Coppa. CR7? C’è un retroscena”

La Juventus ha vinto per 3-1 in casa del Genoa. Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri, ha parlato a Sky Sport commentando il successo odierno della formazione juventina in casa del Genoa. Ecco le sue dichiarazioni. La gara? “Mi sembra che la squadra abbia fatto bene. Molto bene nel primo tempo, arrivando spesso al tiro senza concedere niente. Poi su una buona prestazione di squadra sono venute fuori tre perle dei singoli. Tre gol bellissimi per esecuzione. Dopo la delusione della Coppa… continua a leggere sul sito di riferimento