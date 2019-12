Juve, Sarri: “Sfide con Allegri? Si stupivano che fossimo allenatori. Il mio spirito è lo stesso”

​Non è un momento facile per Maurizio Sarri, sconfitto dalla Lazio in Supercoppa italiana con la sua ​Juventus, e non mancano critiche rivolte al tecnico che in estate ha sostituito Allegri sulla panchina bianconera. Sarri è intervenuto in serata alla festa per i 100 anni del Figline, parlando del proprio passato e del proprio approdo alla Juve. Queste le sue parole: “Spero e credo che in me ci sia ancora qualcosa del Sarri del passato. Lo spirito è lo stesso, in campo sono sempre quel Sarri… continua a leggere sul sito di riferimento