Juve, scoppia il caso De Ligt? Ancora panchina per l’olandese, Sarri prova a smorzare

​Rischia di scoppiare molto presto il caso Matthijs de Ligt alla ​Juventus! Il difensore olandese classe ’99 non gioca da un mese, complice l’esplosione di Merih Demiral e anche alcuni acciacchi fisici che hanno compromesso il difensore olandese. De Ligt ha praticamente giocato ogni gara dall’inizio della stagione, da settembre a dicembre. Contro il Leverkusen, in Champions, a qualificazione già ottenuta, Sarri ha schierato Rugani e Demiral, lasciando in panchina De Ligt. I due centrali di… continua a leggere sul sito di riferimento