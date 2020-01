Juve, scoppia il caso Emre Can: escluso anche in Coppa Italia, può cambiare il mercato

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! ​Emre Can continua a non giocare. Escluso anche dalla Coppa Italia, il centrocampista tedesco è sempre più un caso. Sarri non lo vede da difensore (ipotesi d’emergenza dopo l’infortunio di Demiral) ma non lo vede nemmeno in campo, nel suo ruolo naturale, a metà campo. Novanta minuti in panchina per il centrocampista classe ’94 della ​Juventus che non riesce a… continua a leggere sul sito di riferimento