Juve, Scudetto in albergo per Sarri? Le combinazioni per festeggiare al J Hotel

La Juventus rinvia la festa per il 9° Scudetto consecutivo. Era attesa la festa in quel di Udine. In tanti hanno rievocato il successo del 5 maggio del 2002 ma stavolta la festa bianconera è arrivata per i padroni di casa. I friulani infatti hanno ribaltato la partita, vincendo per 2-1 grazie ai gol nel secondo tempo di Nestorovski e Fofana. La Juve ha provato a vincerla, ha spinto e ha subito la beffa nel finale: queste le indicazioni di Sarri dopo la gara. Udinese Calcio v Juventus – Serie A… continua a leggere sul sito di riferimento