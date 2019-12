Juve, senti Pjanic: “Scudetto? Non ci siamo solo noi e l’Inter. Dispiace per la Supercoppa”

Miralem Pjanic, ormai, è una vera e propria colonna della Juventus. Il centrocampista bosniaco, arrivato a Torino – sponda bianconera – nella stagione stagione 2016, si appresta a cominciare il quarto anno consecutivo sotto la Mole. Era già fondamentale per Max Allegri, che lo ha reinventato play davanti alla difesa​, ma lo è rimasto anche per il neo tecnico Maurizio Sarri che, anche in caso di turn over, non può proprio fare a meno del “piccolo principe” bosniaco. E lo stesso Pjanic, a Dubai… continua a leggere sul sito di riferimento