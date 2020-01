Juve show in Coppa Italia: 4-0 all’Udinese, Dybala-Higuain danno spettacolo

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juve e della Serie A! ​Juve show all’Allianz Stadium contro l’​Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarri, senza Cristiano Ronaldo, convocato ma assente per un attacco di sinusite, e senza Chiellini, Demiral, De Sciglio e Khedira, ha schierato i suoi con il 4-3-3 con Rugani al centro della difesa, Bernardeschi mezz’ala, Dybala, Higuain e Douglas Costa in attacco. Turnover… continua a leggere sul sito di riferimento