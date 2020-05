Juve, si avvicina il ritorno di un altro straniero: caso rientrato? Gli ultimi aggiornamenti

Tante indiscrezioni sui rientri degli stranieri in casa Juventus. Stando alle ultime pubblicate dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe, Adrien Rabiot, centrocampista bianconero, sta per tornare a Torino. Olympique Lyonnais v Juventus – UEFA Champions League Stamattina si è sparsa la voce di una rottura tra lui e la Juventus, con il giocatore in guerra con il club a causa del taglio degli stipendi. Rabiot, che si trova in Costa Azzurra (il suo rientro, dal punto di vista logistico, è il… continua a leggere sul sito di riferimento