Juve, si avvicina Milik. No a Bernardeschi: al Napoli un’altra contropartita

Arek Milik, centravanti del Napoli, rimane in cima alla lista degli obiettivi della Juventus. Secondo Tuttosport, il pressing dei bianconeri è costante. Il calciatore ha un contratto fino al 2021 con il Napoli e con ogni probabilità andrà via. Il rinnovo con il Napoli è lontano, la cessione sembra essere altamente probabile. Gli azzurri infatti hanno già in pugno Osimhen e hanno già acquistato Petagna. La Juventus è in prima fila per Milik ma il centravanti polacco classe ’94 piace anche a… continua a leggere sul sito di riferimento