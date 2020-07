Juve, si complica il possibile ritorno a Torino di Pogba: lo United cambia posizione sul francese, la situazione

Riportare Paul Pogba a Torino. Tra i principali obiettivi della Juventus in vista della prossima finestra di mercato di settembre c’è anche quello di riportare in bianconero il centrocampista del Manchester United: riuscire a centrarlo però non sarà affatto semplice. I Red Devils hanno cambiato la propria posizione in merito al futuro del giocatore: se prima del Covid-19 il futuro di Pogba allo United sembrava ormai segnato con il centrocampista destinato a salutare a fine stagione, ora la… continua a leggere sul sito di riferimento