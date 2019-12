Juve, si complica lo scambio Paredes-Emre Can: il PSG chiede un altro giocatore

La ​Juventus vuole Leandro Paredes, ormai non è più un mistero. E’ l’ex centrocampista di Roma e Zenit San Pietroburgo l’obiettivo principale dei bianconeri in vista del calciomercato di gennaio. Sarri lo voleva al Chelsea ma potrebbe averlo molto presto alla Juventus. Il club juventino sta provando a imbastire un’operazione importante con il PSG, un’operazione che potrebbe portare Leandro Daniel Paredes alla Juventus con ​Emre Can pronto a compiere il tragitto inverso. Al momento però non c’è… continua a leggere sul sito di riferimento