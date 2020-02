Juve, si parla già di esonero di Sarri: cosa filtra dalla stanza dei bottoni bianconera

Maurizio Sarri è in bilico? Secondo alcuni il tecnico della ​Juventus è a rischio esonero e potrebbe essere mandato via in caso di sconfitta con l’Inter, nel derby d’Italia in programma domenica prossima a porte chiuse, a Torino. Secondo Tuttosport però non è così. ​Le riflessioni, si legge, hanno riguardato più l’atteggiamento della squadra che quello di Sarri. Il club, nonostante sia deluso dai recenti risultati e dal ko di Lione, continua ad avere fiducia in Maurizio Sarri e vuole fare… continua a leggere sul sito di riferimento