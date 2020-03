Juve, tre club alla finestra per Ronaldo: fissato il prezzo. Il sostituto è già in ‘casa’?

Che ne sarà di ​Cristiano Ronaldo? Il calciatore della ​Juventus ​sta trascorrendo questo periodo di quarantena a Funchal dopo essere rientrato a trovare la madre, colpita da ictus ischemico nei giorni scorsi. Il giocatore si trova dunque in Portogallo e attende la fine della tempesta per tornare a fare il suo mestiere. Ma cosa accadrà nella prossima stagione? In Inghilterra si parla di rinnovo del contratto del portoghese, in Spagna invece si parla di addio alla Juve già in estate. Ronaldo… continua a leggere sul sito di riferimento