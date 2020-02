​La Juventus è pronta a dare la caccia al nuovo terzino sinistro. Il club bianconero sta monitorando diversi profili e non è da escludere anche una cessione eccellente come quella di Alex Sandro. Molto, come sempre, dipenderà dalle offerte. Il giocatore si trova bene ma la Juve si sta guardando attorno, innanzitutto per trovare un terzino sinistro di ‘riserva’ ma potrebbe anche cedere l’ex Porto al miglior offerente, rinnovando del tutto la corsia mancina difensiva. Sarebbero 3 i giocatori che…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Juve, tre nomi per il nuovo terzino sinistro: Paratici pronto al colpo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento