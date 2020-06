Juve, tutto su Emerson Palmieri: è il pallino di Sarri, l’Inter non ci sta

Quello di Emerson Palmieri è uno dei nomi in comune del mercato di Inter e Juventus. Il terzino del Chelsea, stimato sia da Antonio Conte che da Maurizio Sarri, viene considerato da entrambi i club come un innesto di qualità e di sicura affidabilità per puntellare gli esterni. Chelsea FC v Arsenal FC – Premier League Se dalle parti di Milano ci pensano visti i dubbi su Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah, la Vecchia Signora invece valuta l’acquisto dell’ex Roma come potenziale vice-Alex Sandro… continua a leggere sul sito di riferimento