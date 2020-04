Juve, tutto su Icardi: pronte tre cessioni per fare cassa. Poi due giocatori al PSG per lo scambio

​Mauro Icardi verrà riscattato dal PSG ma non resterà a Parigi e andrà alla ​Juventus: ne è sicura La Stampa che svela il piano architettato da Fabio Paratici e Leonardo per concludere il grande affare di mercato.​ Il PSG riscatterà Mauro Icardi dall’Inter: Leonardo manterrà la sua promessa e verserà 70 milioni di euro nelle casse del club interista ma il centravanti non resterà al PSG per incompatibilità ambientale, e verrà poi ceduto ai bianconeri che in questo modo concluderanno la… continua a leggere sul sito di riferimento