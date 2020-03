Juve, un ex bianconero rivela: “Pjanic? Se torno a Torino provo a rubargli il posto”

“Come passo la quarantena? Mi alleno costantemente da casa, guardo serie tv. E poi gioco alla PlayStation, ma è più forte Castrovilli”. Così il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il rapporto con il collega di reparto della Fiorentina: “E’ un mio caro amico e lo apprezzo molto come calciatore. Ricopriamo due ruoli diversi, possiamo completarci”. Mandragora è arrivato in Friuli dalla Juventus. E il mediano, parlando del suo futuro, non ha… continua a leggere sul sito di riferimento