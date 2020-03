Juventus, a quanto rinunciano i calciatori bianconeri (ruolo per ruolo) col taglio agli stipendi

​La Juventus ha annunciato di aver trovato un accordo con i propri calciatori per la riduzione degli stipendi causa emergenza Coronavirus. Ogni giocatore rinuncerà a quattro mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno), ecco le cifre singole (in ordine crescente) che portano il totale lordo a circa 90 milioni di risparmio per il club: Pinsoglio: 100.000 euro netti; Buffon: 500.000 euro netti; Demiral: 600.000 euro netti; Pjaca: 666.000 euro netti; Bentancur: 830.000 euro netti; De Sciglio: 1… continua a leggere sul sito di riferimento