​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Dopo le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana al The Guardian, la ​Juventus sta cominciando a pensare al rinnovo di contratto della Joya. “Mi restano due anni per il mio contratto. Non è poco ma non è neanche lungo. Vedremo quali sono i piani della Juventus, se pensano che potrei partire nel prossimo mercato o se vogliono che io rimanga”. Queste le parole…

L'articolo Juventus, allacciati i contatti con l'entourage di Dybala dopo le parole della Joya: gli scenari

