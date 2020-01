Una sconfitta che fa male alla Juventus soprattutto dopo il pari delle inseguitrici. Al termine della gara del San Paolo, conclusasi con il risultato di 2-1 per il Napoli, ha parlato Leonardo Bonucci. Il difensore dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Bonucci

“Abbiamo trovato un Napoli aggressivo, cattivo sulle secondo palle. Loro hanno dato il 100%, noi il 99. Abbiamo pagato due episodi semplici. Che ci serva da lezione. Abbiamo qualità ma per avere quantità serve di più. Quando scendi in campo non pensi a quanto accaduto prima. Fai di tutto per vincere. Stasera è merito anche di questo Napoli. Conosco Rino e sa tirare fuori tutto in queste partite. De Light? Ha fatto una buonissima partita. Sappiamo che serve del tempo ma contro il Napoli ha fatto la sua partita. Comincia a dirigere la squadra da dietro e sta crescendo piano piano. Può ancora migliorare.

Attacco? Nel calcio sono fondamentali i tempi e la velocità. Se la palla è lenta certe cose non ti riescono e gli avversari leggono il gioco. Gli attaccanti vanno serviti bene per potergli permettere di fare il meglio. Gol di Insigne? Noi difendiamo a zona come ci chiede il mister e certi gol possono capitare. Ci sono da rivedere le posizioni. Potevamo fare qualcosa in più anche se, riguardandolo, siamo stati quasi perfetti”.

The post Juventus, Bonucci: “Napoli aggressivo ed al 100%. Stasera è soprattutto merito loro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento