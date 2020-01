Juventus, Buffon: “Brutta sconfitta con il Napoli, li abbiamo sottovalutati”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Juventus, Buffon: “Brutta sconfitta con il Napoli”

“È stata una brutta sconfitta sicuramente, nel modo, visto che potevamo e dovevamo fare qualcosina di meglio, però sono quei passaggi negativi delicati che in una stagione servono per ritrovare fame e umiltà e per non dare nulla per scontato. Abbiamo forse sottovalutato un Napoli in emergenza. Sapevamo che saremmo rimasti primi anche in caso di sconfitta, se fosse stata una partita determinante sono certo che la Juve avrebbe vinto. Serviva più ferocia da parte nostra”.

