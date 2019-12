Juventus, centrocampo sotto accusa. Mercato, un nuovo acquisto porterebbe altri problemi

​C’è grande delusione in casa​ Juventus dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Il reparto che sembra in maggiore difficoltà è il centrocampo. Eppure i nomi a disposizione di Maurizio Sarri sono importanti. Pjanic, ad esempio, è un elemento fondamentale per l’ex coach del Napoli, ma nelle ultime partite appare stanco. Matuidi è diventato un inamovibile per il tecnico per dinamicità e capacità di inserimento anche se il suo rendimento è finora caratterizzato da alti… continua a leggere sul sito di riferimento