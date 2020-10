Juventus, Chiesa torna sugli insulti subiti: “Certa gente parla solo per invidia…”

Federico Chiesa si è presentato in conferenza stampa ai tifosi della Juventus. Ecco le sue parole riprese dalla nostra redazione:

“Le offese dei tifosi della Fiorentina? Sinceramente non voglio fare polemiche. Mio fratello ha ricevuto delle offese pesanti da persone che usano i social per invidia. Volevano offendere, ma onestamente io non credo che quelli siano tifosi della Fiorentina. La Juve ha fatto un grande investimento per prendermi, sicuramente sento la responsabilità di questa scelta, però – al tempo stesso – penso solo a giocare. Devo ancora imparare quello che il mister vuole da me, ma sono felice di essere qui”. La chiosa è sull’attacco di Rocco Commisso, presidente della Viola: “Mi sono sempre comportato bene con lui, e qui chiudo il discorso”.