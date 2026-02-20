venerdì, 20 Febbraio , 26
Juventus, chiesta ‘grazia’ a Gravina per Kalulu: “Riparare torto acclarato”

Juventus, chiesta 'grazia' a Gravina per Kalulu: "Riparare torto acclarato"
(Adnkronos) – La Juventus ha fatto ricorso in merito alla squalifica del difensore Pierre Kalulu dopo la contestata espulsione nella sfida contro l’Inter. Il ricorso del club bianconero è stato respinto, ma la società torinese ‘per riparare al torto acclarato’ nei confronti del francese ha richiesto, a quanto apprende l’Adnkronos, la grazia per il suo numero 15 al presidente della Figc Gabriele Gravina.  

Ora si attende di capire quale sarà la risposta del numero uno della Figc, con la Juventus che spera di avere Kalulu in campo per la partita di domani con il Como. Una richiesta “irrituale”, comunque dal momento che si tratta di un episodio di campo e non, come successo in passato, di un caso di razzismo.  

